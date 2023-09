Zulhas Sebut Jalan Bagi Wacana Penundaan Pemilu Sudah Tertutup

Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan saat diwawancarai Deddy Corbuzier di Podcast Close The Door, Rabi (11/1/2023). (Foto: Tangkapan layar)

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menilai wacana penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden mendatang tak lagi relevan.nnZulhas sapaan akrabnya menyebut, jalan untuk mencederai konstitusi itu sudah tidak terlihat, walaupun tiupan isu tersebut semakin nyaring terdengar.nn“Sekarang sudah tahapan, kesana saya kira sudah enggak, jalannya itu sudah enggak ada. Tahapan pemilu sudah. Jadwal pemilu sudah, partai-partai sudah lolos sudah ambil nomor, tahapan berikutnya sudah jalan,” kata Zulhas dalam tayangan Youtube podcast Close The Door milik Deddy Corbuzier, Rabu (11/1/2023).nnLebih lanjut, Zulhas mengaku tak mempersoalkan jika sejumlah pihak masih meniupkan keinginan untuk menunda pesta demokrasi.nnNamun demikian, Zulhas mewanti-wanti keinginan tersebut jangan sampai masuk pada kegiatan praktis untuk melegalkan aturan main yang ada.nn“Jadi saya kira, kalau demokrasi memang enggak salah (orang punya wacana seperti itu). Kalau ngomong saja boleh. Kalau melakukan kegiatan sampai melegalkan ya itu yang enggak boleh. Melanggar hukum. Kalau ngomong saja boleh,” tutur Zulhas.nnSecara fundamental, wacana penundaan Pemilu 2024 tergolong inkonstitusional hingga melecehkan konstitusi (contempt of the constitution), dan merampas hak rakyat.nnSebab Pasal 7 dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 telah tegas membatasi kekuasaan eksekutif dan legislatif selama 5 (lima) tahun dan mengamanatkan bahwa Pemilu diselenggarakan dalam waktu 5 (lima) tahun sekali.nnAdapun bunyi pasal 22E ayat 1 yakni "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali."