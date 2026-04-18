Zulhas Tegaskan Swasembada Pangan tak Bisa Ditawar, PAN Fokus Dampingi Petani hingga Nelayan

Ketum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) saat melantik Pengurus DPW PAN DIY dan DPD PAN Kabupaten/Kota se-DIY yang dirangkai dengan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) 1 PAN DIY di Ballroom Hotel Sahid Raya, Yogyakarta. (Foto: DPP PAN)

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan komitmen partainya dalam memperjuangkan kedaulatan pangan nasional dengan memperkuat peran petani, nelayan, dan peternak. Menurutnya, swasembada pangan merupakan kunci utama kedaulatan negara yang tidak bisa dinegosiasikan.

“Swasembada pangan itu adalah kedaulatan. Oleh karena itu tidak ada tawar-menawar, harus mandiri, harus swasembada, harus berdaulat. Beras cukup, ikan cukup, ayam cukup, telur cukup, itu dulu,” kata Zulhas saat melantik Pengurus DPW PAN DIY dan DPD PAN Kabupaten/Kota se-DIY yang dirangkai dengan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) 1 PAN DIY di Ballroom Hotel Sahid Raya, Yogyakarta, dikutip Sabtu (18/4/2026).

Pastikan Kesejahteraan

Zulhas menambahkan PAN akan terus hadir bersama para pelaku sektor pangan untuk memastikan kesejahteraan mereka sekaligus menjaga ketahanan pangan nasional.

“Petani dan nelayan, ya peternak, kita bersama mereka untuk memperjuangkan kepentingan mereka,” ujarnya.

Dalam upaya mencapai target tersebut, pemerintah saat ini tengah melakukan berbagai langkah strategis, mulai dari pembukaan lahan sawah baru hingga perbaikan sistem irigasi di desa-desa.

Zulhas pun menegaskan komitmen untuk melindungi lahan pertanian, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta, agar tidak beralih fungsi.

“Kita lindungi sawah di DIY, tidak akan diubah, tidak akan dialihfungsikan,” ucapnya.

Kesejahteraan Nelayan

Menteri Koordinator bidang Pangan ini menyatakan pemerintah juga berupaya meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui Kampung Nelayan Merah Putih. Tak hanya itu, program Koperasi Desa Merah Putih akan berperan dalam menyerap hasil tangkapan nelayan dan mendistribusikannya ke berbagai kebutuhan, termasuk suplai pangan.

“Koperasi Desa Merah Putih akan membeli ikannya, akan suplai ke SPPG. Dalam satu tahun itu bisa kita selesai,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Zulhas mengajak seluruh kader PAN untuk terus aktif membantu masyarakat di berbagai daerah. Ia menegaskan kepada para kader agar berfokus membantu rakyat.

“Saya mengajak teman-teman PAN, tidak pernah lelah, tidak pernah berhenti, terus bantu rakyat di mana pun saudara berada,” tuturnya.

