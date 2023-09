Zulhas Ungkap Empat Pilar Ekosistem UMKM sebagai Kunci Pertumbuhan

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menegaskan komitmennya untuk memperkuat ekosistem usaha mikro kecil dan menengah alias UMKM melalui kolaborasi empat pilar, yakni UMKM, lokapasar, ritel modern, dan perbankan. Keempat pilar tersebut diyakini ampuh mengembangkan potensi UMKM yang merupakan kunci pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Perlu kita bangun ekosistem agar ekonomi cepat tumbuh. Salah satunya dengan kolaborasi pelaku UMKM, ritel modern, lokapasar, lembaga pembiayaan ekspor dan lembaga perbankan,” kata Mendag Zulhas, sapaan akrabnya, saat menghadiri Forum Bisnis UMKM dengan Ritel Modern, Marketplace, dan Lembaga Pembiayaan di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (25/2/2023).

Kegiatan ini dihadiri 300 pelaku UMKM yang berasal dari Jawa Tengah dengan produk di antaranya makan minuman dalam kemasan, kriya, fesyen, dan aksesoris.

Menurut Mendag, empat pilar ini memiliki perannya masing-masing. Ritel modern dapat menampung produk UMKM dan membantu logistik, lokapasar dapat membantu memasarkan produk dari UMKM agar dikenal luas, serta lembaga pembiayaan dan perbankan dapat membantu permodalan agar dapat menembus pasar ekspor.

“Dengan dibangunnya ekosistem bisnis ini, diharapkan UMKM semakin besar dan menyerbu pasar- pasar internasional, barulah kita bisa menjadi negara maju,” ujar Mendag.

Mendag mengungkapkan, pada 2022, Indonesia mengalami pertumbuhan yang menggembirakan. Pada periode ini, ekonomi Indonesia tumbuh 5,31 persen. Selain itu, Indonesia mengalami surplus perdagangan mencapai 54,46 miliar dolar AS. Angka ini setara Rp831,61 triliun mengacu pada kurs Rp15.270,15 per dolar AS.

"Ini semua salah satunya karena peran UMKM yang memiliki kontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia," tambah Mendag.

Mendag Zulkifli Hasan berharap, dibangunnya ekosistem bisnis dapat menyejahterakan pelaku UMKM serta memajukan Indonesia. "Tugas Pemerintah mendukung UMKM maju dan berkembang. UMKM maju, Indonesia maju," tegasnya.

Baca Juga: Potensi Besar Produk UMKM Halal Indonesia Masuk Pasar Dunia

Turut hadir Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Tengah Arif Sambodo dan anggota DPR Muhammad, Rizal.

Selain itu, acara dihadiri Kepala Cabang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Surakarta Irwan Prasetiyawan, Regional Decision Support Head Regional Office BRI Semarang Galih Satyawan Yudha P, Junior Manager Marketing Microeconomics PT Indomarco Prismatama (Indomaret) Faris Huda Oktavian, dan MD Category Manager Semarang PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart) Inggried Andrianie.

Begitu juga, Head of Public Policy and Government Relations PT Tokopedia Hilmi Adrianto, serta perwakilan PT Permodalan Nasional Madani Kota Semarang.

Turut mendampingi Mendag Zulkifli Hasan, Sekretaris Jenderal Kemendag Suhanto dan Plt Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kasan.